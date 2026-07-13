Miami'de 5 yıl üst üste Michelin Bib Gourmand ödülü alan Türk restoranı El Turco, hızlı servis konsepti El Turco Express ile franchise vermeye hazırlanıyor. Markanın kurucusu Gökhan Yüzbaşıoğlu, hedeflerinin Türk mutfağını Amerika geneline taşımak olduğunu söyledi.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk mutfağını başarıyla temsil eden El Turco, büyüme stratejisinde yeni bir döneme giriyor. Miami'de faaliyet gösteren ve beş yıl üst üste Michelin Bib Gourmand ödülüne layık görülen restoran, El Turco Express markasıyla franchise modelini hayata geçirerek ABD genelinde yaygınlaşmayı hedefliyor.

Markanın kurucu ortağı Gökhan Yüzbaşıoğlu, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye yaptığı açıklamada, El Turco'nun yalnızca bir restoran değil, Türk mutfağını ve kültürünü dünyaya tanıtan bir marka olarak konumlandığını ifade etti.

Finans sektöründe Cenevre, Londra ve Wall Street'te uzun yıllar görev yapan Gökhan Yüzbaşıoğlu, eşi ve kurucu ortağı Nurdan Yüzbaşıoğlu ile birlikte 2020 yılında El Turco'yu kurduklarını belirtti. Amaçlarının Anadolu mutfağını uluslararası alanda güçlü bir marka haline getirmek olduğunu söyleyen Yüzbaşıoğlu, restoranın klasik kebap anlayışının ötesine geçerek ev yemekleri ve yöresel lezzetleri ön plana çıkardığını vurguladı. El Turco, gastronomi dünyasının prestijli ödüllerinden Michelin Bib Gourmand'a beş yıl üst üste layık görüldü. Kaliteli yemekleri uygun fiyatla sunan restoranlara verilen ödülün Türk mutfağı adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Yüzbaşıoğlu, 'Biz kebabın ötesinde gerçek Anadolu mutfağını sunuyoruz. Bu ödülü Türk mutfağı adına almak büyük gurur.' dedi.

Restoranın başarısı Michelin ile de sınırlı kalmadı. Bloomberg, The New York Times ve Bon Appétit gibi uluslararası yayınlarda yer alan El Turco, Bon Appétit tarafından Amerika'nın öne çıkan restoranları arasında gösterildi. Restoranın sütlacı da ülkenin dikkat çeken tatlıları arasında gösterilen lezzetlerden biri oldu.

HEDEF: EL TURCO EXPRESS İLE ABD GENELİNDE BÜYÜMEK

Marka, hızlı servis konseptiyle geliştirilen El Turco Express'i ilk olarak Miami'de hizmete açtı. Yakında Boca Raton'da ikinci şubesini açmaya hazırlanan şirket, ardından Orlando başta olmak üzere North Carolina, New York ve New Jersey gibi eyaletlerde büyümeyi planlıyor. Yeni konseptte döner, kavurma, köfte, tereyağlı pilav, mezeler ve Akdeniz mutfağından sağlıklı seçenekler yer alıyor. Yüzbaşıoğlu, Amerikan tüketicisinin hızlı ancak kaliteli yemek talebine cevap veren bu modelin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

FRANCHİSE YATIRIMCILARINA E-2 VİZESİ AVANTAJI

El Turco Express'in franchise modeli, Amerika'da yatırım yapmak isteyen girişimcilere de önemli fırsatlar sunuyor. Yüzbaşıoğlu, yatırımın uygun şartları sağlaması halinde E-2 yatırımcı vizesi kapsamında değerlendirilebildiğini belirterek, bu sayede yatırımcıların ve ailelerinin ABD'de yaşama, çocuklarını eğitim kurumlarına gönderme ve eşlerinin çalışma hakkı elde edebildiğini ifade etti.

El Turco'nun bugün geldiği noktayı 'ustalık eserim' olarak nitelendiren Gökhan Yüzbaşıoğlu, hedeflerinin yalnızca restoran sayısını artırmak olmadığını belirterek, 'Bu sadece bir restoran yatırımı değil; Türk mutfağını, kültürünü ve misafirperverliğini Amerika'nın dört bir yanına taşıyan bir marka hareketi.' ifadelerini kullandı.