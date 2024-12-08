MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim çağrısını hatırlattı.ANKARA (İGFA) - MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye’de yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

MHP'li Milletvekili Yıldız, MHP lider Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı Öcalan çağrısını anımsatarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir" yorumunda bulundu.

https://twitter.com/YildizFeti/status/1865646390237659522

13 yıl süren iç savaşın sonunda, 61 Yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 Yıl süren Esad iktidarı sona erdi.Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltıldığını anımsatan Yıldız, paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri,kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.