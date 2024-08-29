Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir ay önce görevden alınan Hasan Uysal yönetimindeki MHP Mudanya İlçe Başkanlığı’na atanan Ali Bay, yönetimini oluşturması ardından ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - MHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nda Ali Bay başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısında görev bölümü yaptı. Ertan Topçuoğlu’nun Başkan Vekili, Yusuf Taşkolu’nun Başkan Yardımcısı olduğu Ali Bay başkanlığındaki yönetimde Tolgahan Aslan İlçe Sekreteri, Erol Tetik ise muhasip üye olarak görev aldı.

Bay başkanlığındaki MHP Mudanya yönetimindeki teşkilat komisyon başkanlıkları ile sorumlu yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Mudanya eşrafından olan ve Ülkü Ocakları geleneği ile yetişen MHP Mudanya İlçe Başkanı Ali Bay, yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanları ile birlikte Mudanya için daha iyi bir gelecek sloganıyla görevlerine başladıklarını belirterek, ilçe siyasetine hayırlı olmasını diledi.

