CHP Keşan İlçe Başkanlığı 6-7-8-9 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak olan tüzük kurultayı ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere parti lokalinde bir toplantı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki akşam saat 20.00’de düzenlenen toplantıya CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, geçtiğimiz dönem Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Belediye Meclis Üyeleri Figen Kanar Kayseri, Hüseyin Yavaş ve Mustafa Naci Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantıda partililer tarafından tüzük kurultayı ile ilgili öneriler alındı.

Önerilerin rapor haline getirilerek, tüzük kurultayı öncesi genel merkeze sunulacağı da açıklandı.

Çakır, önerileri ile katkıda bulunan üyelerE teşekkür ederek; tüzük kurultayının hayırlı olmasını diledi.