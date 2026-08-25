MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1071 zaferinin Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihî rolüne vurgu yaptı. Bahçeli, 'Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, zaferin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca kurduğu devletlere, gerçekleştirdiği fetihlere ve kazandığı zaferlere dikkat çeken Bahçeli, Malazgirt'in yalnızca bir askerî başarı olmadığını, Anadolu'nun Türk yurdu olmasının önünü açan tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

'MALAZGİRT'E VARAN YOL BİR GÜNDE AÇILMADI'

Mesajında Malazgirt'e giden sürecin 1040 Dandanakan Zaferi, Çağrı Bey'in Anadolu seferleri, 1048 Pasinler Zaferi ve 1064 Ani'nin fethiyle şekillendiğini belirten Bahçeli, Türk beyleri ve kumandanlarının Anadolu'daki Bizans hâkimiyetini adım adım zayıflattığını ifade etti. Bahçeli, Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de ordusunun başında Malazgirt Ovası'na çıktığını belirterek, zaferin Türk milletinin Anadolu'daki tarihî yürüyüşünün önünü açtığını kaydetti.

'ANADOLU'NUN KADERİ DEĞİŞTİ'

Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu'ya yayılan Türkmenlerin kurduğu beylikler ile iskân ve imar faaliyetlerinin Türk varlığını bölgede kalıcı hale getirdiğini belirten Bahçeli, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan tarihî çizgiye dikkat çekti. Bahçeli, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devlet kurma ve kendi kaderine hükmetme iradesinin devamı olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajının sonunda Sultan Alparslan ve Malazgirt'te şehit olmayı göze alan askerleri ile Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren ecdadı rahmet ve minnetle andı. Bahçeli mesajını, 'Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun!' sözleriyle tamamladı.