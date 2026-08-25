CHP'nin 81 il başkanı, Ankara'daki Genel Merkez'de bir araya gelerek ortak açıklama yaptı. Açıklamada partinin tarihsel sorumluluğuna vurgu yapılırken, 'Kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır' mesajı verildi. İl başkanları, CHP'nin Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu belirterek yeniden sahaya ineceklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı, Ankara'da parti Genel Merkezi'nde düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

İl başkanları, toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamayla partinin geleceğine ve Türkiye siyasetine ilişkin mesajlar verdi. CHP'nin yüz yılı aşan tarihine dikkat çekilen açıklamada, partinin bağımsızlık mücadelesinden Cumhuriyet'e, çok partili hayattan demokrasi ve sosyal devlet mücadelesine uzanan bir mirasın taşıyıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 'Kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Kadrolar değişir, CHP'nin mücadelesi sürer. Dönemler değişir, CHP'nin Türkiye'ye karşı sorumluluğu değişmez' ifadeleri kullanıldı.

'YENİ KAVGALAR DEĞİL, ADALET VE TEMİZ SİYASET'

Türkiye'nin yeni siyasi kavgalara değil; adalet, liyakat, güven ve temiz siyasete ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, 81 il örgütünün bundan sonra daha aktif şekilde sahada olacağı belirtildi.

İl başkanları; emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin, esnafın ve gençlerin sorunlarına doğrudan temas edeceklerini belirterek, siyasetin gerçek merkezinin makam odaları değil, vatandaşların hayatı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, ayrışma yerine birlik mesajı verilerek, geçmişteki siyasi tartışmaların büyütülmesi yerine geleceğin Türkiye'sinin inşa edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

'DEVLETİ YENİDEN MİLLETİN DEVLETİ HALİNE GETİRMEK'

81 il başkanı, devlet yönetimine ilişkin de mesaj verdi. Devletin bir 'iktidar ganimeti' olarak değil, millete emanet edilmiş bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

Bu anlayışın torpil yerine liyakat, korku yerine hukuk ve israf yerine kamu ahlakı anlamına geldiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ortak açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce dile getirdiği 'güvenli liman' anlayışına da değinildi

'Güvenli liman'ın sonsuza kadar beklemek değil, güç toplayarak yeniden yola çıkmak olduğu belirtilirken, 'Biz şimdi yeniden yola çıkıyoruz. 81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz' mesajı verildi. Kılıçdaroğlu'na da açık bir mesaj gönderen il başkanları, bağlılıklarının kişilere değil; CHP'nin tarihine, kurumsal kimliğine, Cumhuriyet'e ve Türkiye'nin geleceğine yönelik olduğunu vurguladı.

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise CHP'nin sahipsiz olmadığı vurgulandı. 81 il başkanı adına yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. 81 il örgütüyle buradadır. Atatürk'ün emanetiyle buradadır' denildi.

İl başkanları, CHP'nin Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu belirterek ortak bildiride şu ifadelere yer verdiler:

'Yolumuz Türkiye'dir. Gücümüz halktır. Dayanağımız Cumhuriyet'tir. İnancımız demokrasidir. Sorumluluğumuz milletedir.'