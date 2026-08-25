ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, il başkanlarıyla bir araya gelinerek parti örgütlerinin sahadaki çalışmaları değerlendirildi.

Toplantının gündeminde ülke gündemindeki gelişmeler ve CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda il başkanlarıyla örgüt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/FP1gMFbx3B — CHP ???????? (@herkesicinCHP) August 25, 2026

'CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin' uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, 'Bizim derdimiz ayrı. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık' dedi.

Siyasetin, kişisel hesaplardan arınmak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Eğer siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. Biz neyi yapacağız, onu anlatacağız. CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız.' diye konuştu.

Bu arada kamuoyunda 'Çerçeve yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a da değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu kanunla ilgili ilk ve en önemli söylemi CHP'nin dile getirdiği değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkenin huzurunu, barışını istiyoruz. Bu ülkenin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istiyoruz.' dedi.