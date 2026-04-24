Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Her iki ilde de yeni başkanlar görevlendirildi.

ANKARA (İGFA) - MHP'de bir süredir devam eden teşkilat yapısına yönelik dikkat çeken düzenlemelere bugün Bingöl ve Gaziantep illeri de katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, iki ildeki teşkilatların parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, MHP Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 34, 52 ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda feshedildi. Bu kararın ardından Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atandı.

Benzer şekilde, MHP Gaziantep İl Teşkilatı da aynı maddeler çerçevesinde feshedildi. Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç getirildi.