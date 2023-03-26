Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Giresun Milletvekili Aday Adayı Ertuğrul Gazi Konal iftar sofrasında basın mensupları ile bir araya geldi.

İftar sofrasında basın mensupları ile bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Giresun Milletvekili Aday Adayı Ertuğrul Gazi Konal iftar sonrası yapmış olduğu açıklamada; "Öncelikle içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayınızı kutluyor, Bu mübarek ayın Şehrimize, ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm Dünya İnsanlığına huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini Yüce Allahtan niyaz ediyorum.Hepimizin bildiği gibi, yakın tarihte eşi emsali Dünya Üzerinde görülmemiş, Asrın felaketi olarak adlandırılan büyük bir deprem afedinin içerisinde ülkemiz. Asrın felaketini yaşarken ülkemiz, aynı şeklide başta Giresunlu hemşerilerimiz olmak üzere asrın fedakarlığını ve yardımseverliğini göstermiştir yine yüce Türk Milleti. Bu vesile ile Türk olmaktan ve Giresunlu doğmaktan duyduğum gurur ve mutluluğu birkez daha huzurlarınızda tekrar ederek sözlerime devam etmek istiyorum. İyiki bu memleketin çocuğuyum, iyiki böyle kadirşinas bir milletin mensubuyum. Hiç bir şey elbette eskisigibi olamaz, ama inşallah Devletiyle, Milleti ile el ele bölgemizin yaralarının yakın zamanda sarılacağının inancına tüm kalbimle inanmaktayım. Tekraren O acı günde vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Ülkemiz, Böyle bir ortamda ve uğraşta iken, bir taraftan da 100 yılın seçimi olarak adlandırdığımız, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimin sürecine gitmektedir. Daha önce siz değerli basın mensuplarının aralıcığı ile kamuoyuna 4 yıl görev yaptığım il başkanlığından, milletvekili aday adaylığım için istifa ettiğimi duyurmuştum. Seçimleri YSK nın devralması ile birlikte, 17 Mart günü Resmi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimize Milletvekili aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah.

İki aydan az kalan bu seçim sürecinin büyük bölümü Ramazan ayına denk gelmektedir. Vatandaşlarımızla, esnaf gezilerimiz, iftar programları, teravih ve kahve toplantıları ile anlatacağımız sürecimiz haliyle kısıtlıdır. Bu süreçte bizi vatandaşımıza aktaracak en büyük araç elbette siz değerli basın mensuplarımız olacaktır. İşte bu yüzden bende ilk iftar programımı sizlerle yapmak istedim. Davetimi kırmayıp soframıza misafir olduğunuz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor , teşekkür ediyorum" dedi.

BENİM İÇİN ONURDUR

Giresun Halkına hizmet etmek benim için onurdur diyen Konal; "Giresun'u kalbimde taşıyarak yıllardır bu güzel şehre hizmet etmek için çalışıyorum. Şimdi ise, Giresun halkının güveni ve desteğiyle, milletvekili aday adayı olarak karşınızdayım.

Giresun, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. Ancak, son yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle Giresunlu vatandaşlarımız zor zamanlar geçirmektedir. İşsizlik, düşük gelir düzeyleri, göç gibi sorunlarla karşı karşıya olan Giresun halkına hizmet etmek benim için büyük bir onurdur.

Ben, Giresun halkının refahı için çalışmaktan mutluluk duyacağım. Eğitim, sağlık, tarım, turizm, sanayi, ve daha pek çok alanda, Giresun'un kalkınması için çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Ayrıca, doğal afetlerin önlenmesi ve afetlere karşı hazırlıklı olunması konusunda da önemli çalışmalar yapılması gerektiğine inanalardanım.

Giresun halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, her zaman halkımızın yanında olacağım. Sizlerin de desteğiyle, Giresun'u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız inşallah.

İnandıktan sonra, çalıştıktan sonra, başaracağıma, başaracağımıza, Giresunu Hak ettiği değerde temsil edeceğimize ve ettireceğimize inanıyorum.

Giresunda doğup büyümek, burada yaşamak bizim kaderimiz oldu. Şimdi de Şehrime Türkiye Büyük Millet Meclisinde hizmet etmeye talibim.

Bu bağlamda, Giresuna Hizmet etmek noktasında bu süreçte hangi siyasi parti olursa olsun aday adayı olarak taşın altına elini koyan herkese başarılar diliyor, Şehrim adına teşekkür ediyorum" dedi.

GİRESUN İÇİN ÖNCELİĞİMİZ 9 MADDE

Eğer aday olursam Öncelikli konularımı 9 ana başlık ile şöyle ifade edenilirim;

1-Fındık ve Tarım ; Giresun, Başta Fındık olmak üzere tarım açısından oldukça önemli bir bölgedir. Fındık, alternatif tarım ürünlerini ve sektörleri destekleyerek, yerel üreticilerin üretimlerini artırıp, ürünlerin pazarlaması konusunda yardımcı olunmalıdır. Başta FİSKOBİRLİK olamak üzere fnıdık ve tarım ürünlerimiz ile ilgili kooperatif ve işletmeler düzene çekilmeli, Giresun üreticisi kimseye muhtaç edilmemelidir.

2- Balıkçılık: Giresun'da Fındık ve diğer tarım ürünleri gibi balıkçılık sektöründe de en önemli bölgelerden birtanesidir. Balık ve Deniz ürünleri ile ilgilide ciddi bir teknolojik ve yenilikçi projeleri hayata geçirerek, bu sektörlerin rekabet gücünü de artırılmalıdır. Türkiyenin en ucuz ve en taze balığının bulunduğu Giresun, Karadeniz başta olmak üzere Türkiyenin balıkçılık sektöründe cazibe merkezi olacaktır.

3- Turizm: Giresun, yaylaları, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm açısından da oldukça zengin bir bölgedir. Turizm sektörüne yapılacak yatırımlarla, yerli ve yabancı turistlerin Giresun'u ziyaret etmelerini daha yoğun sağlanlamlıdır..

4- Eğitim: Giresun'da eğitim sektörünün geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Yapılacak yatırımlarla, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları sağlanabilir. Ayrıca, nitelikli fakültelerin ve meslek yüksekokullarının sayısının artırılmasıyla, gençlerin eğitim ve iş imkanları konusunda da desteklenmesi gereklidir.

5- İstihdam: Giresun'da işsizlik oranı oldukça yüksek. Bu nedenle, özellikle gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için, özel sektör ve kamu sektörü işbirliği ile istihdam projeleri hayata geçirilebilir.

6- Sanayi: Sanayi teşvikleri doğrultursunda Şehrimize sağlanan olanaklar artırılmalı, şehrimizde kurulacak sanayi ve organize sanayiler nitelikli ve planlanarak olmalıdır.

7- Sağlık: Giresun'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alabilmeleri için, sağlık sektörüne yapılacak yatırımlar da oldukça önemlidir. Bu amaçla, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sayısının artırılması, modern sağlık teknolojilerinin kullanımı ve sağlık personelinin sayısının artırılması gibi çalışmalar yapılmalıdır.

8- Giresun'da doğal afetlerin önlenmesi ve afetlere karşı hazırlıklı olunması konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bölgede sık sık yaşanan sel, heyelanlara karşı alınacak önlemler ve yapılacak hazırlıklarla, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Riskli bölgelere ve yapılar belirlenmeli gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, acil müdahale ekiplerinin sayısının artırılması, afet öncesi ve sonrası dönemlerde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması gibi çalışmalar yapılmalıdır.

9- Ayrıca, Giresun'da kadın istihdamının artırılması konusunda projeler geliştirilebilir. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, aile ekonomisine katkı sağlamaları ve toplumda daha aktif roller üstlenmeleri için, kadın istihdamını teşvik edecek projeler hayata geçirilebilir. Bu projeler, özellikle kadınların girişimcilik konusunda desteklenmelerini sağlayarak, iş fikirlerini hayata geçirmelerine ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olacak, şehrimizin ekonomisine ve sosyolojik yapısına büyük katkı sunacaktır...