Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Resim her geçen gün netleşiyor. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti" dedi.

ıçdaroğlu’ndan dikkat çeken mesaj: Resim her geçen gün netleşiyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girme kararı ve HÜDA-PAR’ın AKP listesinden seçime girme kararı sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

“KADINLARI, BİLHASSA GENÇ KADINLARI HİÇ TANIYAMADILAR”

Kılıçdaroğlu, mesajında “Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır” ifadelerine yer verdi.

