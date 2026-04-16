MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini, üç ile yeni başkan atandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - MHP, üç ilde teşkilat yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, parti tüzüğünün 34, 52 ve 54. maddeleri kapsamında Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, aynı maddelerin verdiği yetki doğrultusunda Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker, Eskişehir İl Başkanlığı'na Ayhan Sezer ve Kars İl Başkanlığı'na Ali Okyay atandı.

Parti yönetimi, alınan kararların teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ve daha etkin bir organizasyon oluşturulması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtildi.