AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek teşkilatın saha performansını ve gelecek dönem stratejilerini değerlendirdi. Toplantıda, Edirne genelinde yürütülen hizmetlerin koordinasyonu ve vatandaş odaklı siyaset vurgusu yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba başkanlığında düzenlenen ilçe başkanları toplantısında, 9 ilçedeki teşkilat faaliyetleri ve saha çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıda, ilçelerdeki yatırım süreçleri ve önümüzdeki döneme dair çalışma takvimi üzerinde mutabakata varıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya tüm ilçelerin başkanları katılım sağladı. İl Başkanı Belgin İba, teşkilatın dinamizmini artırmak ve ilçeler arasındaki uyumu güçlendirmek adına yapılan bu istişarelerin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, her ilçenin kendine özgü talepleri ve yürütülen projelerin mevcut durumu detaylıca ele alındı. Başkan Belgin İba, toplantının verimli geçtiğini belirterek, 'Sahadaki çalışmalarımızı ve teşkilat faaliyetlerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her bir ilçemizde yürütülen hizmetleri titizlikle değerlendirerek, önümüzdeki dönem için yol haritamızı istişare ettik. Birlik ve uyum içinde, Edirne'mize değer katmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

İlçe başkanları da kendi bölgelerindeki son durum hakkında rapor sundu.