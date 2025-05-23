Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Terörsüz Türkiye için kararlılık, Suriye’ye destek, İsrail’in soykırım politikalarına tepki ve küresel barış diplomasisi öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu (MGK), toplantıda, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve küresel barış çabalarını ele aldı.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve dışı operasyonların başarıyla sürdürüldüğü belirtilirken, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle atılan adımlar değerlendirildi. Terörün Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması ve millet birliğinin güçlendirilmesi için hassasiyetle çalışılacağı vurgulandı.

MGK Genel Sekreterliği'nden yayımlanan toplantı kararlarında, bölgenin terörden arındırılmasının Irak, Suriye ve İran gibi komşu ülkeler için huzurlu bir dönemi başlatacağı ifade edilirken, güvenlik alanında iş birliğinin artırılmasının, bölgenin ortak geleceğine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Toplantıda, Suriye’deki gelişmeler ele alınarak, yönetimin istikrar çabalarına verilen desteğin sürdürüleceği belirtilirek, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verebilecek girişimlere karşı ilkeli tutum çağrısı yapıldı.

İsrail’in Gazze’deki soykırımı, Suriye, Lübnan ve Yemen’e yönelik saldırıları ve yayılmacı politikalarının barış çabalarını baltaladığı belirtildi. Uluslararası aktörlere, İsrail’in tehditlerini durdurma sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin, Kuzey ve Doğu Afrika’daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarına desteği artıracağı ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış için Türkiye’nin arabuluculuk ve barış diplomasisiyle küresel istikrara katkı sunacağı vurgulandı.

Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşması taslağında mutabakata varmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, nihai barışın bölgedeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı teyit edildi.