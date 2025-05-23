AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, ilçede ulaşımdan sağlığa, eğitimden altyapıya kadar birçok alanda yatırımların hızlandığını duyurdu. 66 milyon TL’lik yol, 100 milyon TL’lik kilitli parke tesisi kurulacak.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, Tokat’ın Niksar ilçesinde devam eden ve planlanan yatırımları açıkladı.

Ulaşım, sağlık, eğitim ve altyapı projeleriyle ilçenin çehresinin değiştiğini belirtti. Karataş, cezaevinden Fatlı Köprüsü’ne uzanan, 9 köy ve 2 beldeyi bağlayan yol projesinin 66 milyon TL’lik ihalesinin 23 Mayıs Cuma günü (bugün) yapılacağını duyururken, Erzincan güzergâhına alternatif olacak yolun yüksekokul ulaşımı için de kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

SAĞLIKTA TEKNOLOJİK DEVRİM

Niksar Devlet Hastanesi’ne 250 araçlık otopark, 500 metrelik bağlantı yolu ve helikopter pisti kazandırıldı. Yüzde 85 yapay zekâ destekli MR cihazı günlük 60 hastaya hizmet verirken, bu sayının 80’e çıkarılması hedefleniyor.

Tarihi Niksar Ulucami’nin ısınma sorunu için alttan ısıtma sistemi kurulacak ve yaz aylarında hizmete girecek.

Yıllardır sorun olan 350 metrelik TOKİ duvarı tamamlandı. Okullarda asfaltlama ve çevre düzenlemeleri devam ediyor. Karataş, küçük dokunuşlarla büyük memnuniyet sağladıklarını vurguladı. Niksar girişindeki yol ve köprü projelerinde ilerleme kaydedildi; ilk köprü ayağı tamamlandı, ikincisi yapılıyor. Toktaş Benzin yakınlarına yeni bir İlçe Özel İdare Hizmet Binası inşa edilecek.

CEVİZ ÜRETİMİNDE DON ZARARI

Niksar İlçe Başkanı Arif Karataş, zirai don nedeniyle ceviz üretiminin zarar gördüğünü, bazı ağaçların filizlense de bu yaz ceviz kıtlığı yaşanabileceğini belirtti.

70 dönümlük alana kurulacak, 100 milyon TL maliyetli kilitli parke taşı üretim tesisi, Kelkit Havzası’nın parke ihtiyacını karşılayacağını belirten Karataş, “Niksar için iyi bir ivme yakaladık. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olsun” diyerek projelerin ilçeye değer katacağını ifade etti.