Başkent Üniversitesi'nde moda rüzgârı esti! Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencilerinin mezuniyet defilesi, özgün tasarımlarla görsel şölen sundu. Joker ajans modelleri ile renklenen defile, genç tasarımcıların gurur anlarına sahne oldu.

ANKARA (İGFA) - Başkent Üniversitesi'nde moda rüzgarı esti: Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları özgün koleksiyonları, mezuniyet defilesinde görücüye çıkardı: Renkli tasarımlar ve yaratıcı dokunuşlar, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı: Prof. Dr. Mehmet Haberal, Atatürk'ün 'Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız' sözünü hatırlatarak öğrencileri tebrik etti:

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı özgün tasarımlar, mezuniyet defilesinde izleyiciyle buluştu. Renkli kumaşlar, modern çizgiler ve farklı konseptlerden oluşan koleksiyonlar beğeniyle izlendi.

Program kapsamında Galeri Başkent'te açılan sergide de öğrencilerin çizim ve tasarım çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.