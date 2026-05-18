Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin kapsamında festivalin ikinci gününde sahne alan sevilen sanatçı Sinan Akçıl, Milli Takım için bestelediği marşıyla izleyicilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser alanını dolduran izleyiciler, Sinan Akçıl'ın sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ünlü sanatçı, 'Tabii Tabii', 'Fark Atıyor' ve 'Yüzyılın Aşkı' gibi beğeniyle dinlenen parçalarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sinan Akçıl'ın A Milli Futbol Takımı için hazırladığı 'Türkler Geliyor' adlı marşı ise ilk kez sahnede seslendirmesi geceye damga vurdu. Büyük coşkuyla karşılanan parçaya izleyiciler hep birlikte eşlik ederken, konser alanında duygu dolu anlar yaşandı.

Enerjik sahne performansı ve dinamik repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Sinan Akçıl, festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza attı. Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede konser alanındaki coşku gece boyunca devam etti.