Mustafa Sandal, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki senfonik konserinde Ziynet Sali'yi ağırladı. 'En Kötü İhtimalle' şarkısını düetyle seslendiren ikili büyük alkış alırken, Sali'nin performansı Sandal'ı gözyaşlarına boğdu.

İSTANBUL (İGFA) - Mustafa Sandal, senfoni orkestrası eşliğinde hafızalara kazınan şarkılarını senfonik düzenlemelerle Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşturdu. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Ziynet Sali'nin sahneye çıkışı oldu.

'Saygı1: Mustafa Sandal' gecesinde 'En Kötü İhtimalle' şarkısını seslendiren ve performansıyla Mustafa Sandal'ı gözyaşlarına boğan Ziynet Sali, bu özel konserde de konuk sanatçı olarak sahnede yer aldı. İkili, Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlere yeniden 'En Kötü İhtimalle' düeti yaparak salondan büyük alkış aldı.

Güçlü sesi ve etkileyici performansıyla geceye damga vuran Ziynet Sali için Mustafa Sandal da övgü dolu sözler söyledi. Sandal, Ziynet Sali'yi 'Gerçek yeteneği ve sesiyle huzurunuzda Kraliçe Ziynet Sali' sözleriyle anons etti. İzleyicilerden yoğun alkış alan Ziynet Sali, performansıyla bir kez daha hayran bıraktı.