İSTANBUL (İGFA) - UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, UEFA Avrupa Ligi Finali öncesinde düzenlenecek resmi gala programına katılmak üzere İstanbul'a geldi. UEFA Başkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu karşıladı.

Karşılamada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Čeferin, İstanbul'un daha önce ev sahipliği yaptığı unutulmaz finaller gibi bu yıl da futbolseverlerin hafızasında yer edecek bir mücadele beklediğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi finali öncesindeki resmi gala yemeği, bu akşam (19 Mayıs Salı) Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon saat 19.30'da başlayacak.

Dev final ise yarın (20 Mayıs Çarşamba) SC Freiburg ile Aston Villa F.C. arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinin başlama saati ise 22.00 olacak