Göz kamaştıran tasarımlar, profesyonel sahne performansları ve anlamlı sosyal sorumluluk mesajıyla gece sonunda defile uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecede sanatçı Zeliha Sunal da sürdürülebilirlik ve dönüşüm ve çevre korumanın önemine dikkat çektiği konuşmasıyla geceye anlam kattı. Sunal, sürdürülebilir moda anlayışına vurgu yaparken, hazırlanan özel tasarımlardan birini Türkiye Mankenler Kraliçesi Deniz Eser üzerinde tanıttı.

Defilede Best Model Türkiye Melike Yalnız, Best Model Türkiye Seviye İkbal Tulgar, Miss Model Türkiye Yağmur Ayaz, Grand Model Türkiye 2024 Deniz Eser, Grand Model Türkiye 2025 Aslı Başak Hanoğlu, Fame Model Türkiye 2025 Başak Al, Fame Model Türkiye 2026 Yağmur Türkmenoğlu, Top Model 2024 Gülben Güven, Elite Model Türkiye 2025 Hazel Asil ve Miss Model Türkiye 2024 Nur Sarı podyuma çıkarak izleyicilerden tam not aldı.

Gecenin koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl üstlenirken, podyumda Türkiye'nin başarılı ve taçlı modelleri yer aldı.

Defilede Fatma Bağçıvan Moda Evi'nin yanı sıra Nişantaşı Aksesuar, Karınca Ayakkabı, Mood Room, Mixmen, Livza Uyar ve Hilal Birinci katkılarıyla hazırlanan kombinler dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da şıklığın ve dayanışmanın buluştuğu organizasyonda, birbirinden özel abiye ve gelinlik tasarımları moda severlerin beğenisine sunuldu.

Bursa Kozalions Kulübü'nün yıl dönümü için düzenlenen 'Işıltılı Adım' defilesi, Fatma Bağçıvan Moda Evi imzasıyla gerçekleşti. Geliri ONKODAY'a bağışlanan gecede, ünlü modeller podyuma çıkarken Zeliha Sunal sürdürülebilir moda vurgusu yaptı.

