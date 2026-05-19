Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan sevilen sanatçı Levent Yüksel, festival izleyicilerine müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) -Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Levent Yüksel konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran izleyiciler, sanatçının sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Usta sanatçı; 'Ya Sonra', 'İstanbul' ve 'Dedikodu' gibi hafızalara kazınan parçalarının yanı sıra 'Beni Bırakın' şarkısını da Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Güçlü sahne performansı ve sevilen repertuarıyla büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, festivalin unutulmaz konserlerinden birine imza attı.