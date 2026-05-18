Son günlerde 'Gırgıriye' müzikalinde hayat verdiği 'Güllü' rolüyle adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yoğun sahne temposuyla dikkat çeken ünlü sanatçı Gülben Ergen, kış sezonunun İstanbul finalini önceki akşam Ataşehir Masal'da verdiği konserle yaptı.

Sahnedeki enerjisi ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, konser boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ergen, performansıyla büyük alkış aldı.

Geceye sadece şarkılarıyla değil, sahne tarzıyla da damga vuran ünlü sanatçı Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle göz doldurdu.

Sıvama taşlarla döşenmiş ışıltılı kıyafetiyle sahnede adeta parlayan Gülben Ergen için davetliler, 'İstanbul Masal'da masal gibi bir Gülben' yorumlarında bulundu.

Şıklığı, enerjisi ve güçlü sahne performansıyla sezon finaline unutulmaz bir imza atan Gülben Ergen, bir kez daha magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.