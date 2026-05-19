KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği EnFest Gençlik Festivali; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır görüntülere sahne oluyor. Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçıları Kocaeli gençliğiyle buluşturmaya devam eden Büyükşehir, muhteşem bir konser organizasyonuna daha imza attı.

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının 2. gününde EnFest sahnesi son yılların en çok beğenilen guruplarından Dedublüman'ı ağırladı. 6 kişilik sahne kadrosuyla, müzik listelerinin zirvesinde yer alan şarkılarını seslendiren grup; kendine has tarzı, güçlü sahne enerjisi ve samimi performansıyla Kocaeli gençliğine unutulmaz bir gece yaşattı.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Milli İrade Meydanı adeta dolup taşarken; vokal ve gitarda Mustafa Yavuz, yaylı enstrümanlar, ud ve perküsyonda Besim Talı, piyanoda ve gitarda Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu, davulda Kurthan Sarpkaya ve klarnette Çağrı Çelik'ten oluşan kadrosuyla EnFest'te sahne alan Dedublüman sevilen şarkılarını seslendirirken, şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden gençler gece boyunca konserin tadını doyasıya çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları da kendine has tarzıyla seslendiren grup, hayranlarından büyük alkış aldı.