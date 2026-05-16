Mersin Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Soli Sahili'nde sahne alan Sefo, enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla festival atmosferini zirveye taşıdı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında binlerce hayranıyla buluşan Sefo'ya ilgi yoğundu. Konser alanını dolduran müzikseverler, Sefo'nun şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Ünlü rap sanatçısı, 'Bonita', 'Yine Seni Severdim' ve 'Bilmem Mi?' gibi sevilen parçalarının yanı sıra sahnedeki yüksek temposu ve dinamik performansıyla da Mersinlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu güçlü iletişimle büyük beğeni toplayan Sefo, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününe damga vurdu.