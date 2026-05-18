Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki duraklarından biri olan Mersin, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden atölyelere uzanan yüzlerce etkinlikle sanatın ve kültürün buluşma noktası oldu. Festival süresince kentin dört bir yanında yaşanan yoğun ilgi ve coşku, kapanış gününde sahne alan Serkan Kaya konseriyle zirveye ulaştı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Kültür Yolu Festivali'nin final konserinde sahne alan Serkan Kaya, sevilen şarkıları ve güçlü yorumu ile festival coşkusunu taçlandırdı.

Festival alanını dolduran binlerce müziksever, konser boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca 'Mesele', 'Zor Bela', 'Dertler Meyhanesi' ve 'Hatıran Yeter' gibi sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve duygusal performansıyla Mersinlilere unutulmaz bir festival akşamı yaşattı.

9 gün boyunca Mersin'in kültür, sanat ve gastronomi hayatına hareket kazandıran festival; konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere kadar her yaş grubundan ziyaretçiyi sanatla buluşturdu.

Mersin Kültür Yolu Festivali, Serkan Kaya konseriyle birlikte bu yılki sanat yolculuğunu coşkulu bir finalle tamamladı.