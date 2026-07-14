Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Engin YILMAZ / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Z.G. isimli hükümlünün izine ulaşıldı.JASAT takibiyle yakalandı
JASAT ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan Z.G., gözaltına alınarak işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.