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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

JASAT ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan Z.G., gözaltına alınarak işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Engin YILMAZ / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

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