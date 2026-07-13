İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'deki derneklerin denetim süreçlerine ilişkin açıklama yaparak, denetimlerin belirli kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Turan, 'Bırakalım, kararı sosyal medya değil, yargı versin' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, ülkedeki derneklerin denetimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 103 bin derneğin bulunduğunu belirten Turan, bu kuruluşların İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında denetlendiğini ifade etti.

Turan, denetimlerin Mülkiye Müfettişleri ve Dernekler Denetçileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, süreçlerin rastgele mesaj veya talepler doğrultusunda değil; idarenin risk değerlendirmesi, adli ve idari mercilerden gelen talepler ya da şikâyetler üzerine yürütüldüğünü kaydetti.

Denetimlerde elde edilen bulguların başta Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldığını aktaran Turan, sivil toplum kuruluşlarının demokratik hayat açısından önemine dikkat çekti. 'Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır' ifadelerini kullanan Turan, değerlendirmelerin sosyal medya üzerinden değil, hukuk sistemi içinde yapılması gerektiğini vurguladı. Turan, 'Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin.' dedi.