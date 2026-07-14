Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tarladan dönen M. Yalçın idaresindeki pat patın direksiyon bağlantı noktasının yerinden çıkması sonucu sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan tarım aracı yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bu sırada tarladan dönen komşuların kazayı fark etmesi üzerine, devrilen pat pat traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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