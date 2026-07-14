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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu sırada tarladan dönen komşuların kazayı fark etmesi üzerine, devrilen pat pat traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tarladan dönen M. Yalçın idaresindeki pat patın direksiyon bağlantı noktasının yerinden çıkması sonucu sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan tarım aracı yol kenarındaki şarampole devrildi.

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