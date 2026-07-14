Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Antalya il merkezi ve ilçelerde yoğunlaştırılmış motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Son bir haftada 4 bin 150 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

Engin YILMAZ / ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il merkezi ile ilçelerde kapsamlı motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Son bir hafta boyunca sürdürülen yoğunlaştırılmış denetimlerde 4 bin 150 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belge, ekipman ve trafik kurallarına uyumu denetlenirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller de kontrol edildi.

Denetimlerin, özellikle motosiklet kazalarının önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, trafik kazalarının azaltılması ve güvenli trafik ortamının sağlanması amacıyla trafik denetimlerinin il genelinde kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği bildirildi.