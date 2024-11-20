ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.