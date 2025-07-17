Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Temmuz 2025 tarihli verilerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.ANKARA (İGFA) -Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre,Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (özellikle Toroslar mevkii), Erzurum’un kuzey ve doğusu, Kars, Ardahan ile Ağrı’nın kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara’da sıcaklık 38°C’ye kadar çıkarken, Güneydoğu Anadolu’nun bazı noktalarında 40°C’nin üzeri görülebilecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.