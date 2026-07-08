Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buma göre, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Trakya, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.