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Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

SON DURAK OPERASYONU'NDA 1️⃣4️⃣ TUTUKLAMA❗️ Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçuna ilişkin ilimiz merkezli 2️⃣ ilde gerçekleştirilen EŞ ZAMANLI operasyonda; ????1️⃣8️⃣ şüpheli şahıs YAKALANDI ❗️ ????3️⃣5️⃣ mağdur kadın KURTARILDI❗️: pic.twitter.com/0d2FjBycPT

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, UITP üyesi oldu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına yönelik düzenlenen 'Son Durak' operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen 'Son Durak' operasyonunda, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, 35 mağdur kadın kurtarıldı.

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