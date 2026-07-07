Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen 'Son Durak' operasyonunda, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, 35 mağdur kadın kurtarıldı.
ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına yönelik düzenlenen 'Son Durak' operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 35 mağdur kadın kurtarıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.
SON DURAK OPERASYONU'NDA 1️⃣4️⃣ TUTUKLAMA❗️— Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) July 7, 2026
Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçuna ilişkin ilimiz merkezli 2️⃣ ilde gerçekleştirilen EŞ ZAMANLI operasyonda;
????1️⃣8️⃣ şüpheli şahıs YAKALANDI ❗️
????3️⃣5️⃣ mağdur kadın KURTARILDI❗️: pic.twitter.com/0d2FjBycPT
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.