İGDAŞ, 2026 yatırım programı kapsamında İstanbul genelinde yaklaşık 430 kilometre doğal gaz hattı ve dağıtım tesisi inşa edecek. Deprem ve olası afetlere karşı altyapının güçlendirilmesini hedefleyen yatırımlarla yeni yerleşim alanlarının doğal gaza kesintisiz erişimi de sağlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, 2026 yılı yatırım programını açıkladı. Program kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 430 kilometre doğal gaz hattı ve dağıtım tesisi imalatı gerçekleştirilecek.

Yatırımlar; ana iletim ve dağıtım hatları, servis bağlantıları, hat yenilemeleri ve afetlere karşı yedek besleme sistemlerini kapsayacak. Deprem başta olmak üzere olası afet ve arıza senaryolarına karşı kritik noktalarda kurulacak çelik 'loop' (yedek besleme) hatlarıyla doğal gaz arzının kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Program kapsamında dijital izleme sistemleri ve otomasyon teknolojileri de geliştirilerek afet yönetim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, son yedi yılda 2 bin kilometreyi aşkın yeni doğal gaz hattının hizmete alındığını belirterek, binlerce hanenin ilk kez doğal gaz konforuyla buluştuğunu söyledi.

2026 yatırımlarıyla şebekenin daha dayanıklı hale geleceğini vurgulayan Narin, özellikle Silivri, Hadımköy, Esenyurt ve İstanbul Havalimanı bölgelerinde yapılacak yeni hatlarla bölgesel arz güvenliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Narin, yatırımların nüfus artışı, yeni yerleşim alanları ve afet riskleri dikkate alınarak planlandığını belirterek, İstanbul'un gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

SON 7 YILDA 5 BİN HANEYE İLK KEZ DOĞAL GAZ ULAŞTIRILDI

İGDAŞ, son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla uzun süredir doğal gaz hizmeti alamayan bölgelerde de önemli yatırımlara imza attı.

Bu kapsamda, imar ve kadastral sorunların çözülmesinin ardından Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 19 sokakta yaklaşık 500 haneye ilk kez doğal gaz ulaştırıldı. Bölgede 4 bin 378 metre yeni hat inşa edildi. Çatalca ve Eyüpsultan'da 7 mahallede toplam 2 bin 800 hane, Avcılar, Beykoz, Maltepe, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye'de ise güzergâh sorunlarının giderilmesiyle 1.700 hane doğal gaz hizmetine kavuştu. Böylece son yedi yılda yaklaşık 5 bin haneye ilk kez doğal gaz arzı sağlandı.

Öte yandan Esenyurt'taki basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarının BOTAŞ'ın ikinci ana iletim hattına bağlanmasıyla Avrupa Yakası'nın doğal gaz arz güvenliği de güçlendirildi. 25 bin kilometreyi aşan dağıtım şebekesiyle hizmet veren İGDAŞ, 2025 yılı içerisinde 297 kilometrelik doğal gaz boru hattı imalatını tamamladı. Şirket, 2026 yatırım programıyla birlikte yeni hatlar, teknik tesisler, modernizasyon çalışmaları ve yedek besleme sistemleri sayesinde İstanbul'da doğal gaz hizmetini daha güvenli, dayanıklı ve kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.