Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada, güçlü bir savunma sanayisinin ittifakın caydırıcılığı için kritik önemde olduğunu belirterek, Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayisinde önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı forumda Bakan Güler, değişen güvenlik ortamının güçlü ve sürdürülebilir savunma sanayisini zorunlu kıldığını vurguladı.

Bakan Güler, ülkelerin egemenliklerini ve millî çıkarlarını koruyabilmeleri için güçlü devlet yapısı, etkin diplomasi, caydırıcı askerî kapasite ve sürdürülebilir bir savunma sanayi ekosistemine sahip olmaları gerektiğini belirtti. NATO'nun kolektif savunma anlayışı ile müttefikler arasındaki dayanışmanın bugün her zamankinden daha kritik olduğunu ifade eden Güler, üretim kapasitesi, mühimmat stokları, modernizasyon ve güçlü tedarik zincirlerinin caydırıcılığın temel unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Ukrayna'daki savaşın mühimmat üretim hızı, insansız sistemler, hava ve füze savunması ile elektronik harbin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Güler, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin ise ulaştırma güvenliği ve tedarik zincirlerinin savunma planlamasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösterdiğini kaydetti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katılımıyla gerçekleştirilen NATO Savunma Sanayi Forumu'nun açılış töreninde şunları: pic.twitter.com/4Yk8YdJjke — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2026

'TÜRKİYE DİKKAT ÇEKEN BİR KAPASİTEYE ULAŞTI'

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve millî savunma sanayisinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Güler, kara, deniz ve hava platformlarından insansız sistemlere, elektronik harp ve hava savunma teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede güçlü kabiliyetlere ulaşıldığını söyledi. Tersanelerde onlarca askerî geminin eş zamanlı inşa edildiğini ifade eden Güler, Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, müttefiklerine de katkı sunabilen bir üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. ALTAY ana muharebe tankının seri üretim sürecinin, kara sistemlerindeki teknolojik seviyenin somut göstergesi olduğunu belirtti.

'KAAN TÜRKİYE'Yİ YENİ BİR LİGE TAŞIDI'

Millî Muharip Uçak KAAN programına da değinen Güler, 'KAAN programı, Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı muharip hava platformları geliştirme kapasitesinde yeni bir lige çıktığını göstermektedir.' ifadelerini kullandı.

155 milimetrelik mühimmat üretim kapasitesinin son yıllarda önemli ölçüde artırıldığını belirten Güler, ROKETSAN'ın yeni yatırımlarıyla füze ve mühimmat üretiminin büyütüldüğünü, ASELSAN ve HAVELSAN'ın radar, elektronik harp, haberleşme, komuta kontrol, yazılım ve yapay zekâ destekli sistemlerdeki çalışmalarının da savunma sanayisinin niteliksel gelişimine katkı sağladığını söyledi.

NATO'nun savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma hedefini de değerlendiren Güler, bunun ittifakın caydırıcılığını artıracak önemli bir adım olduğunu ifade etti. Savaşlarda başarının yalnızca mevcut stoklarla değil, hızlı üretim, hızlı öğrenme ve hızlı uyum sağlama kapasitesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Güler, 'Kriz ortaya çıktıktan sonra üretim hattı kurmak, tedarik zinciri oluşturmak veya ortak standart geliştirmek çok geç olabilir. Hazırlık bugünden yapılmalıdır.' dedi.

Konuşmasını, 'Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim, kaynakları üretime dönüştürelim, sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim.' çağrısıyla tamamlayan Güler, forum kapsamında gerçekleştirilecek temasların ortak projelere ve somut savunma kabiliyetlerine dönüşmesini temenni etti.