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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın ardından şüpheli çalışan gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan müdür, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İddiaya göre akşam saatlerinde yaşanan olayda, çalışan personel tartışmanın ardından kızgın tavayla müdürünün başına vurdu.

Düzce'de bir AVM içerisinde bulunan restoranda, iddiaya göre çalışan ile müdürü arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü.

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