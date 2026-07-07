Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su ürünleri üretiminde yıllık 1 milyon tonu aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakan Yumaklı, ülke genelindeki her 4 yetiştirilen balıktan 1'inin Muğla'da üretildiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su ürünleri üretimindeki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin su ürünleri üretiminde yıllık 1 milyon tonu aşarak tarihi bir rekora ulaştığını belirtti.

Muğla'nın yetiştiricilikteki önemine dikkat çeken Yumaklı, ülkede yetiştirilen her 4 balıktan 1'inin Muğla'da üretildiğini ifade etti. Levrek ve çipura üretiminde lider konumda bulunan kentin, hem sofralara hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı. Modern otomasyon sistemleriyle yemleme yapılan yetiştiricilik tesislerinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Bakan Yumaklı, sektörün teknolojiyle birlikte geliştiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, açıklamasında üreticilere, balıkçılara, ihracatçılara ve su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür ederek, Türkiye'yi su ürünlerinde dünya markası haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.