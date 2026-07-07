Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze, F-35 savaş uçakları ve KAAN'ın motor tedariki konularını ele alacaklarını belirterek, 'Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Liderler Zirvesi'nden hayırlı kararlar çıkacağına inanıyorum.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'deki insani durumun yanı sıra savunma sanayine ilişkin kritik başlıkların da ele alınacağını söyledi.

Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çeken Erdoğan, yaklaşık 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini, bölgede büyük bir yıkım yaşandığını belirtti. Ateşkes sağlanmasına rağmen ihlallerin sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası için ortak adımların Liderler Zirvesi'nde değerlendirileceğini kaydetti.

Savunma alanındaki iş birliğine de değinen Erdoğan, F-35 savaş uçakları konusunun Türkiye ile ABD arasında yeni bir mesele olmadığını vurgulayarak, daha önce bu konuda mutabakata varıldığını söyledi.

'Biz beş uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yapılacak görüşmelerin ardından F-35 programına ilişkin olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre KAAN milli muharip uçağının motor tedarikine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu daha önce Trump ile görüştüğünü belirterek, 'KAAN'ın motorları konusunda da Liderler Zirvesi'nde yeniden görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize daha önce verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.' dedi. Erdoğan, hem Gazze konusunda hem de savunma sanayi başlıklarında Liderler Zirvesi'nden olumlu sonuçlar çıkmasını beklediğini belirterek, 'Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.' ifadelerini kullandı.