İstanbul'un Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen üç ayrı narkotik operasyonunda 151 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800 gram skunk ve 39 kilo 700 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişeğe de el konuldu.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Operasyonlarımız artarak devam edecek.' ifadelerine yer verildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.