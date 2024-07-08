illî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrenci ve Mezunlarına Verilen Devlet Destekleri ile Teşviklere İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan protokol için Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde imza töreni düzenlendi.



İş birliği protokolü, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın şahitliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş tarafından imzalandı.



Meslek ve teknik eğitim politika belgesi yayınlanacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törende yaptığı konuşmada, hazırlanan mesleki ve teknik eğitim politika belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta yayınlanacağını söyledi.

Özellikle mesleki ve teknik eğitimi, el birliğiyle çok daha yüksek standartlara taşımak gerektiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:



"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Millî Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitim alanındaki değerli çalışmalarına en iyi Güvenlik katkıyı sunmanın gayreti içerisindeyiz. Hepinizin bildiği üzere, Nisan 2024 dönemi itibarıyla istihdam sayımızı 32,6 milyon kişi ile rekor seviyeye çıkardık. Yine aynı dönemde istihdam oranını yüzde 49,5'e, iş gücüne katılım oranını ise yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranını ise son 10 yılın en düşük seviyesine, yüzde 8,5'e düşürdük. Son bir yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 milyon vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik."