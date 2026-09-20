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Alzheimer konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği buluşmada, hastalıktan korunmaya yönelik uygulanabilecek yöntemler ve hastalığa ilişkin merak edilen sorular uzman görüşüyle ele alınacak.

Talas Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi iş birliğinde düzenlenecek program, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.

Alzheimer hastalığına ilişkin risk faktörleri, korunma yolları ve dikkat edilmesi gereken konuların ele alınacağı programda, alanında uzman isim Prof. Dr. Murat Gültekin güncel bilgiler ışığında katılımcıları bilgilendirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, 'Alzheimer Hastalığından Nasıl Korunabiliriz?' başlıklı programda vatandaşlarla buluşacak.

Kayseri Talas Belediyesi, toplum sağlığı açısından önemli bir konu olan alzheimer hastalığına yönelik farkındalık programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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