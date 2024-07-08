Yıldırım Belediyesi, çöp yığınına dönen evi temizleyerek dezenfekte etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ekipleri, Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinlerinin talebi üzerine savcılık kararıyla insan sağlığını tehlikeye atan çöp evi temizlemek üzere harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri ve Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda neredeyse kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartılırken, ekipler temizlenen evi dezenfekte etti.

Çalışmaların ardından Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür eden mahalle sakinleri, “Daireden çıkan kötü koku bizleri çok rahatsız etmeye başlamıştı. Talebimizi dikkate alan ekipler, temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Göstermiş oldukları bu özverili çalışmalardan dolayı hem Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a hem de belediye personeline çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.