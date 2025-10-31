2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda mesleki eğitimde özel sektör rolü artıyor; otomotivde yeşil dönüşüm, turizmde 3 dil+staj, KOBİ'lerde uygulamalı girişimcilik müfredatı geliyor.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, mesleki eğitimi kökten dönüştürüyor. Kamu-özel sektör iş birliğiyle meslek liseleri ve yüksekokullarında özel sektörün yönetimde söz sahibi olması sağlanacak.

Programda, mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol almasının sağlanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan alanlarda özel sektörle iş birliği protokolleri hazırlanacak ve hayata geçirilecek.

Programa göre otomotivde, gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi, katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanacak.

Bu doğrultuda otomotiv sanayisine yönelik iş gücü niteliğinin artırılması için müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun şekilde güncellenmesi sağlanacak. Özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacak şekilde yürüteceği programlar desteklenecek.

Otomotive yönelik eğitim teknolojileri alanında projeleri olan girişimcilere çeşitli program ve etkinliklerle destek verilecek. Sektör temsilcileriyle uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sağlanacak. Eğitim teknolojileri ekosisteminin geliştirilmesi ve ekosistem paydaşlarıyla etkileşimin artırılması sağlanacak. Türk eğitim teknolojileri standartlarının belirlenerek uluslararası standartlarla uyumlaştırılması için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile işbirliği yapılacak.

Turizm sektöründe nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilecek

Turizm sektöründe nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde, son yedi yıldır sürdürülen ve öğrencilere konaklama tesislerinde staj imkânı sağlayan uygulamaya devam edilecek.

Turizm sektörüne ilişkin mesleki eğitim müfredatı, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

Ulusal meslek standartları ulusal ve uluslararası yeterlilikler, teknolojik gelişmeler ve sektörden gelen talepler doğrultusunda ortaöğretim programları güncellenecek.

Turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara elemanın karşılanmasına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilerek sürdürülecek.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerin en az 3 yabancı dil öğrenmelerine ve turizm işletmelerinde yoğunlaştırılmış beceri eğitimi almalarına yönelik faaliyetler yaygınlaştırılacak.

Programa göre, KOBİ'lere yönelik beşeri sermaye güçlendirilecek. Bu doğrultuda örgün eğitimdeki girişimcilik müfredatı, finansal okuryazarlık, mevzuat bilgisi, dijital teknolojiler, e-ticaret, pazarlama gibi konulardaki ihtiyaçlar dikkate alınarak gözden geçirilecek ve uygunluk değerlendirmesine imkan sunan uygulamalı girişimcilik eğitimleri yaygınlaştırılacak.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve tekno girişim projelerinin desteklenmesi için çalışmalar yapılacak. MEB tarafından yapılacak mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerinin yer seçiminde, OSB'ler öncelikli olarak değerlendirilecek. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okul ve ihtisaslaşmış meslek liselerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.