Meslek yüksek okulları mezunlarının kısa sürede iş sahibi olma avantajına sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, sağlık sektöründe birçok sağlık profesyoneli ve teknik düzeyde eğitilmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu söylüyor. İki yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmanın birçok yönden avantaj olduğunu kaydeden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, “Teknik elemanların iş gücünü hafiflettiği ve işsizliğin önüne geçilmesi açısından da etkisi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, ön lisans (2 yıllık) mezunu teknik elemanlara olan ihtiyacın önemine vurgu yaparak, konuyu değerlendirdi.

“İster ön lisans ister lisans mezunu olun, işini dürüst yapan bireyler olmak önemli”

Kariyerin, seçilen bir iş kolunda ilerlemek ve bunun sonucunda sorumluluk üstlenmek, statü kazanmak ve ekonomik gelir elde etmek açısından çok önemli bir hayat yolculuğu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut Karahan, “Bu yolculuğun hangi aşamalarla ve sürelerde gerçekleştirileceği de bireyden bireye farklılıklar gösteriyor. Ancak buradaki en önemli olgu topluma faydalı olmak ister ön lisans, ister lisans mezunu olmaktan öte kaliteli ve işini dürüst yapan bireyler olmaktır.” dedi.

“Üniversitemizde ihtiyaca uygun mezunlar veriyoruz”

Birçok teknik eleman olarak görev yapan mezunların var olduğunu ve çoğunluğunun mesleki yönden doğru yerlere ulaşabildiğini anlatan Prof. Dr. Mesut Karahan, “Ülkemizde teknik eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmakta, bizler dış paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerle üniversitemizde ihtiyaca uygun mezunlar veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Başarıda iyi bir üniversite ve programdan mezun olmanın yanı sıra bireysel emek ve kararlılığın da etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut Karahan, “Başarı bireysellikten daha çok aile olmak ve en önemlisi büyük bir ekip işidir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin üniversiteye bağlı diğer kurumlarda çalışma imkanı da bulabildiğini kaydeden Prof. Dr. Mesut Karahan, şöyle devam etti:

“Meslek liseleri ve ön lisans programlarının en güzel yönlerinden birisi kısa zamanda iş sahibi olan bireylere hayatta değerli bir yer açmasıdır. Beni mutlu eden diğer bir yönü kısa zamanda eğitimini tamamlayıp ekonomik rahatlama yaşamakla beraber daha üst kademelerde eğitimine kendi ayakları üzerinde devam edebilen mezunlarımızı görebilmemdir. Gençler, daha eğitim alırken işletmede mesleki eğitim ve yaz stajı gibi dersler nedeniyle iş sahasına çıkma şansı edinerek iş bulma konusunda avantaj sahibi oluyorlar.”

“Meslek Yüksek Okulu mezunu teknisyenler iş bulmada daha şanslı durumdalar”

Sağlık ekibi üyeleri arasında sadece hekimlik ve hemşirelik gibi meslekler değil birçok sağlık profesyoneli ve teknik düzeyde eğitilmiş insan gücünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mesut Karahan, “Meslek okullarında hangi programdan mezun olurlarsa olsunlar birçok hastane, klinik ve biyomedikal alanlarda iş olanaklarına erişebiliyorlar. Ancak ülkemizde meslek lisesi mezunları, iş imkânı bulmakta biraz daha zorlansalar da Meslek Yüksek Okulu mezunu teknik elemanlar bu konuda daha şanslı durumdalar.” dedi.

“Teknik elemanlar iş gücünü hafifletiyor”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, 2 yıllık MYO mezunu olmanın avantajlarına ilişkin de şunları söyledi:

“İki yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak birçok yönden avantaja sahiptir. Özellikle 2 yıllık müfredat ile kısa sürede gereken mesleki bilgi ve becerilerin temel alt yapısını kuran mezunlar iş dünyasına en hızlı şekilde giriş yapabiliyorlar. Teknik eleman ihtiyacının giderilmesiyle tüm sektörlerde üretim artıyor ve ülkemize katma değer yaratılmasının bir parçası oluyorlar. İşsizliğin giderilmesi yönüyle de oldukça avantajlı gözüküyor. Teknik elemanların iş gücünü hafiflettiği ve işsizliğin önüne geçilmesi açısından da etkisi olduğunu düşünüyorum.”