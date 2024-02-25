TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji’den Kırsaldaki Kadınları Güvenli Dijitalleşme ve Dijital Bilinçlendirme Atağı: "Dijitaldeki Ayak İzimiz Projesi"

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 18 ilinde 27 farklı kırsal bölgesinde yaşayan kadınlara eğitim sağlayacağı “Dijitaldeki Ayak İzimiz” projesi ile toplumun farklı kesimlerine destek olmaya devam ediyor.

2024 yılı boyunca sürecek “Dijitaldeki Ayak İzimiz” projesi dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı üzerine yoğunlaşıyor. Proje, kırsal bölgelerde yaşayan kadınları ve ailelerini, dijital platformların bilinçsiz kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek hukuksal, sosyal, fizyolojik ve psikolojik sorunlar hakkında bilgilendirerek, bu tür sorunların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Akfen Holding’in kurucusu olduğu ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun farklı kesimlerine destek olmayı amaçlayan ve bu yıl 25’nci kuruluş yılını kutlayan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), yeni bir projeye daha imza atıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin finansman desteğiyle "Dijitaldeki Ayak İzimiz” projesini hayata geçiren TİKAV, yeni projesiyle, 2024 yılı boyunca Türkiye genelindeki 18 ilde ve 27 farklı lokasyonda yer alan Güneş, Rüzgâr ve Hidroelektrik Santralleri çevresinde yaşayan kırsal bölgedeki kadınları dijital dünya konusunda bilinçlendirecek.

2024 yılı boyunca sürecek olan “Dijitaldeki Ayak İzimiz” projesi, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı üzerine yoğunlaşıyor. Proje, kırsal bölgelerde yaşayan kadınları ve ailelerini, dijital platformların bilinçsiz kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek hukuksal, sosyal, fizyolojik ve psikolojik sorunlar hakkında bilgilendirerek, bu tür sorunların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait 27 lokasyonda düzenlenecek seminerler, katılımcılara dijital dünyada güvenli bir şekilde var olmanın yollarını anlatıyor.

Modern çağın gereksinimlerine uygun bir sosyal sorumluluk modeli olarak sunulan "Dijitaldeki Ayak İzimiz” projesi, TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji’nin desteğiyle dijital çağın getirdiği zorluklara karşı toplumsal farkındalık yaratmayı ve bu dijital çağda kırsal bölgelerde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesini hedefliyor.

2024 YILI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Dijitaldeki Ayak İzimiz Projesi kapsamında düzenlenecek seminerler 2024 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde planlandı. Şubat ayında Mersin’in Anamur ilçesiyle başlayacak olan eğitimler, mart ayında Denizli’nin Acıpayam ve Kale, Aydın’ın Karacasu ve Bozdoğan ilçeleri, Muğla’nın Ula ve Seydikemer bölgeleri ile devam edecek. Nisan ayında Sakarya’nın Geyve ilçesi ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Üçpınar Köyü, ayrıca Çanakkale Merkez İntepe Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Proje, mayıs ayında Giresun’un Dereli ve Bulancak ile Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Kahramanlar Köyü’nde kadınlarla buluşacak. Haziran ayında ise Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi, Konya Ereğli Zengen Köyü, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kusurat Köyü ve Amasya’nın Kütü Köyü Boyalı Mevkii'nde eğitimler verilecek. Eylül ayında, projenin Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Köyü, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Köyü, Erzurum’un Aziziye ve Elazığ’ın Şahinkaya Köyü Merkez İlçesi’nde devam edecek. Ekim ayında ise Osmaniye’nin Kaman Köyü Bahçe bölgelerindeki kadınlara ulaşılacak.

4 FARKLI PROJEDE 6 BİN 800 KADINA YÜZ YÜZE EĞİTİM VERİLDİ

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında “Önce Sağlık” projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla birlikte başlayan “Hijyen Sağlıktır” projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşıldı.

Pandeminin ardından hayata geçirilen “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesi ile çevresel ve ekonomik sorunlarının etki boyutunun arttığı günümüzde aile içerisinde tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının sağlanması konusunda Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait enerji santralleri bölgelerinde yaşayan 2500 kadına eğitim verildi.

Böylelikle 4 farklı sosyal sorumluluk projesinde toplamda 6 bin 800 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı.