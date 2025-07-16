Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, “Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması İşi” kapanış toplantısı gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - MESKİ, Berdan ve Pamukluk baraj göllerinin ve gölleri besleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek koruma alanlarının belirlenmesi, Baraj Gölleri ve Havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla; sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesini içeren “Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması İşi”ni hazırlayarak, gerekli çalışmaları başlatmıştı. Bu kapsamda yapılan kapanış toplantısının açılış konuşması MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz tarafından yapıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumda; proje yönetimi, alan sınırları, baraj havzaları, projenin amacı ve hedefleri, paydaş bilgileri, süreç yönetimi, arazi verileri gibi konu başlıkları detaylı olarak aktarıldı. Havzadaki altyapı durumu, içme suyu yönetimi, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi verileri kapsamlı bir şekilde paylaşıldı. Toplantı, soru-cevap bölümüyle birlikte sona erdi.