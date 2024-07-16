Türkiye’nin en lezzetli zeytinin üretildiği İznik’te zeytin fiyatları piyasanın altında değil.BURSA (İGFA) - Bursa’nın zeytini ile meşhur olan İznik ilçesinde, Türkiye’nin en lezzetli zeytinlerinden biri üretiliyor.

Halk arasında zeytinin başkenti olarak tanımlanan ve daha çok sofralık zeytinin üretildiği İznik’te zeytin fiyatları piyasanın altında kalmıyor.

Kilogram fiyatı 200 ila 400 TL arasında değişen zeytinler, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor.

Öte yandan İznik’teki birçok dükkanda 250 gramı ortalama 200 liradan satılan zeytin reçeline de rastlamak mümkün.