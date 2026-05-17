Mersin Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Soli Sahili'nde sahne alan sevilen sanatçı Merve Özbey, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla festival alanını dolduran müzikseverlerle buluştu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Kültür Yolu Festivali'nde Merve Özbey sahne aldı.

Konser boyunca 'Bir İmkansız Var', 'Yaramızda Kalsın' ve 'Yaş Hikayesi' gibi sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle festival akşamına damga vurdu.

Şarkılara gece boyunca hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, Mersin'de festival atmosferini doyasıya yaşarken konser alanında renkli görüntüler oluştu.