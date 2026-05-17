Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, festival izleyicilerine müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser alanına saatler önce gelen izleyiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Sevenleri Oğuzhan Koç'un şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ünlü sanatçı, 'Kimseler Bulamasın Bizi', 'Ayy' ve 'Yüzük' gibi beğeniyle dinlenen parçalarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Enerjik sahne performansı ve dinamik repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Oğuzhan Koç, festivalin ilk gününe damga vuran konserlerden birine imza attı.

Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede izleyiciler unutulmaz anlar yaşarken, konser alanındaki coşku gece boyunca devam etti.