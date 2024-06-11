Önümüzdeki ay dünya evine girmeye hazırlanan kentimizin tanınmış sevilen genç kızlarından Merve Gençgüler bekarlığa veda partisi verdi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Gelecek ay nişanlısı Tolga Bayramoğlu ile evlenecek olan Merve Gençgüler, dün akşam bekarlığa veda partisi düzenledi.
Villa 32 Event Garden'de düzenlenen geceye Merve Hanım'ın iş ve yakın arkadaşları katıldı.
Gece boyunca Merve Gençgüler’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Gecede gelin tacı giyen yaklaşık 30 kız, evlenecek olan arkadaşları Merve için düzenlenen bekarlığa veda partisinde Dj'nin çaldığı bir birinden güzel şarkılarıyla coşarak Merve'nin mutluluğuna ortak oldular.
Gecede Merve Gençgüler'in güzelliği göz kamaştırıyordu.
Merve Gençgüler ve nişanlısı Tolga Bayramoğlu
Merve Gençgüler
Merve Gençgüler, Duygu Doğan
Merve Gençgüler, Mine Bayezit
Merve Gençgüler, Şevval Müminoğlu
Merve Gençgüler, Sena Savuran
Merve Gençgüler, Ebru Çilburuoğlu
Merve Gençgüler, Meryem Gençgüler
Gecede Merve Gençgüler'i yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.