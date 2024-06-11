Ömür Gedik, sözlerini Ozan Gülek ile birlikte yazdığı yeni single’ı Filozof’u sevenleriyle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Ömür Gedik, "Filozo" şarkısını baskılara boyun eğmeyen, özgür insanlar için yazıp söyledi.

Beste ve aranjesi Ozan Gülek’e ait olan şarkının klibi İmre Haydaroğlu tarafından İzmit’te çekildi.

Klipteki cesur ve stil kıyafetler başarılı modacı ve stil danışmanı Aydan Aydın’ın imzasını taşıyor. Enerjisi, sözleri ve yüksek temposu ile öne çıkan Filozof bu yazın hiti olmaya aday.